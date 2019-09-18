Kafasına plastik boru sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Kafasına plastik boru sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Düzce'de kafasına plastik boru sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

18.09.2019 16:06
Kafasına plastik boru sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Düzce'de kafasına plastik boru sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çerkeztaşköprü mevkisindeki oto pazarında, kafasında plastik boru bulunan köpek yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yakaladıkları köpeğin boynuna inen boruyu elle çıkaramayınca kesici kullandı.

Köpek yavrusu, boynundaki borudan kurtarıldıktan sonra kaçtı.

Kaynak: AA
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