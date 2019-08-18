18.08.2019 20:56

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kafasına kaya parçası düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin bulunduğu dağlık arazide, aşırı yağış nedeniyle yol üzerine kaya parçaları düştü.

Bu sırada, bölgeye gezi amaçlı gelen 14 yaşındaki Halil Ö. de yoldan geçerken kafasına kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Halil Ö'yü Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, aynı bölgeye yakın başka bir yerde de kaya parçalarının düşmesi sonucu bir otomobil ve motosiklet de zarar gördü.

Kaynak: AA