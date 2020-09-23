Kafasına karton geçirip motosiklet çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kafasına karton geçirip motosiklet çaldı

23.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:57

Konya'da kafasına karton kutu geçiren hırsızlık şüphelisinin iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da kafasına karton kutu geçiren hırsızlık şüphelisinin iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Marsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasına karton kutu geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazasının önünde bulunan motosikletlerin yanına yaklaştı. Bir süre motosikletlerin yanında bekleyen ve eğilen şüpheli şahıs, motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayı kameralardan inceleyen motosikletin sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Görüntülerde kameralardan yüzünü gizlemek için karton kutu geçirdiği tahmin edilen hırsızlık şüphelisinin, iş yeri önünde bir süre bekledikten sonra motosikleti çaldığı anlar yer alıyor.

"BUNDAN SONRA MOTOR ALMAYACAĞIM ZATEN MOTORDAN YANA ŞANSIM YOK"

Çalınan motosikletin sahibi Kasım Erten, "Yukarıda yemek yapıyordum, akşam beş buçuk gibi motosiklet buradan çalınıyor. Kameraları inceledik, çalan kişi kafasına karton geçirmiş ve yürüyerek gelmiş, motoru almış gitmiş. 2 tane motorum çalındı, birisinin de faturası yoktu polis elimden aldı. Biri de kapının önünden çalındı. Onu da polise bildirdik bulamadılar. Bundan sonra motor almayacağım zaten motordan yana şansım yok" dedi.

(Ramazan Çetin/İHA)

Kafasına karton geçirip motosiklet çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Demet Akalın Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Vedat Muriqi Sergen Yalçın Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Hakim Ankara Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafasına karton geçirip motosiklet çaldı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 13:58:36. #1.14#
title