Kafasına Güvercin Kondu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul tabelası önünde basın mensuplarına poz verdi. Bu sırada havaya bırakılan güvercinlerden biri Kılıçdaroğlu'nun kafasına konunca ilginç görüntüler oluştu. CHP Lideri "Adalet Yürüyüşü"nün 23. gününde İstanbul'a ulaştı. Kılıçdaroğlu, partililerle İstanbul tabelası önünde poz verdi. Partililerden bazıları havaya beyaz güvercinler bıraktı. Bir süre uçan güvercinlerden bir tanesi Kılıçdaroğlu'nu kafasına konunca ilginç görüntüler oluştu.



(Mustafa Biçer - Murat Ergin / İHA)