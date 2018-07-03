Kafasını Fırına Çarptı, Kaptığı Et Yiyen Bakteri Suratını Bu Hale Getirdi

İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan 47 yaşındaki kadının suratının yarısı, et yiyen bakteriler tarafından tanınmayacak hale getirildi. Donna Corden isimli İngiliz kadın, tedavisinin kozmetik kısmı için adeta yalvarıyor.

KAFASINI FIRINA ÇARPTI

2017 yılında kafasını fırına çarpan kadın, ölümcül bir enfeksiyon kaptı. Nekrotizan fasiiti adı verilen enfeksiyon ile mücadele eden kadının suratının yarısı çıkarılmak zorunda kalındı.

KÜÇÜK BİR KESİK SURATINI BU HALE GETİRDİ

Kazadan sonra sadece sol kaşının üzerinde küçük bir kesik fark eden ve durumu önemsemeyen kadın, ertesi gün yaranın siyahlaşmaya başlaması üzerine hastaneye gitti. Çürüyen etin kesilmesine rağmen zehirlenen kadın komaya girdi ve yoğun bakımda yaşam savaşı verdi.

TEDAVİ İÇİN PARA TOPLUYOR

Donna hayatta kalmayı başarıp yaraları iyileşse de hayatını değiştirecek izler suratında kaldı. Donna kozmetik cerrahi ile eski haline dönebilmek için kampanya başlatarak para toplamaya başladı.

Bir dizi operasyon geçiren ve hayata dönmeyi başaran kadın, suratını eski haline geri döndürmek istiyor. Donna, kısa süre önce Dublin'den ünlü dermatolog Dr. Patrick Treacy ile bir konsültasyon yaptı ancak işini iki kız çocuğuna bakmak zorunda kalıp bıraktığı için tedavisine devam edemiyor.