Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır yaralandı
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Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır yaralandı

02.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:57
Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır yaralandı

SİVAS'ta, kam mili üretimi yapılan fabrikada çalışan İrfan Tecer'in (34) başına demir parçası saplandı.

SİVAS'ta, kam mili üretimi yapılan fabrikada çalışan İrfan Tecer'in (34) başına demir parçası saplandı. Ağır yaralanan Tecer, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısımdaki kam mili üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. İrfan Tecer'in başının arka kısmına, fabrikada çalıştığı sırada, aniden düşen demir parçası saplandı. Kanlar içinde yere yığılan Tecer'i fark eden arkadaşları, sağlık ekibi çağırdı. Fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tecer, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı. İrfan Tecer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır yaralandı
Fabrikada başına demir parçası saplanan işçi, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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