Kafasına çuval geçirip market soydu

22.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:53

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kafasına çuval geçirerek girdiği marketten soygun yapan şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; gece saat 03.30 sıralarında Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesinde bir zincir mağazanın şubesine kafasına çuval geçirip kilidi kırmak suretiyle sigara, alkol ve cep telefonları çalan şüpheli, polisin titiz çalışması neticesinde tespit edilerek yakalandı. KGYS ve 20 ayrı bölgeden alınan güvenlik kameralarının ayrıntılı bir şekilde incelenerek tespiti yapılan şüpheli, yine titiz bir takip neticesinde yakalandı. Hırsızlık faili 32 yaşındaki T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA