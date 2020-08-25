Kafasına beton parçası düşen veteriner 21 gün sonra yaşamını yitirdi
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Kafasına beton parçası düşen veteriner 21 gün sonra yaşamını yitirdi

Kafasına beton parçası düşen veteriner 21 gün sonra yaşamını yitirdiADANA'da iş yerinin önündeki bankta otururken apartmanın 6'ncı katından başına beton parçası düşen Veteriner Hekim Burçin Serinöz (45) tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

25.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:13

Kafasına beton parçası düşen veteriner 21 gün sonra yaşamını yitirdi

ADANA'da iş yerinin önündeki bankta otururken apartmanın 6'ncı katından başına beton parçası düşen Veteriner Hekim Burçin Serinöz (45) tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Veteriner Hekim Burçin Serinöz, iş yerinin önündeki bankta otururken, apartmanın 6'ncı katından başına düşen beton parçasıyla ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Serinöz'ün yardımına çalışanları ve çevredekiler koştu. Aşırı kan kaybeden Serinöz, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine alınan Serinöz, 21 gün sonra yaşamını yitirdi. Serinöz'ün ailesi ve çalışanları üzüntülerini dile getirdi.

Serinöz'ün cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kafasına beton parçası düşen veteriner 21 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

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