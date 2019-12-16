Kafasına araba lastiği takılan inek böyle kurtarıldı
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Kafasına araba lastiği takılan inek böyle kurtarıldı

Beykoz Riva'da bir inek, kafasına takılan araba lastiğinden uzunca süre kurtulamadı.

16.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:40
Kafasına araba lastiği takılan inek böyle kurtarıldı

'da bir inek, kafasına takılan araba lastiğinden uzunca süre kurtulamadı. Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların çabasıyla kafasına takılan lastikten kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Riva'da sokakta dolaşan bir ineğin başı, kafasına takılan araba lastiğiyle derde girdi. İnek, kafasına takılan lastikten kurtulmaya çalıştıysa da başaramadı. Durumu fark eden vatandaşlar ineğin yardımına koştu. Vatandaşlar, ineğin kafasına takılan lastiği el birliğiyle çıkardılar. Kafasındaki lastikten kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuştu. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde inek kafasına takılan lastikten kurtulmaya çalışıyor, vatandaşlar lastiği ineğin kafasından çıkarıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kafasına araba lastiği takılan inek böyle kurtarıldı
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