Kafası turşu bidonuna sıkışan köpek vatandaşları seferber etti - Kafası turşu bidonuna sıkışan köpek vatandaşları seferber etti Kocaeli'nin Derince ilçesinde kafası turşu bidonuna sıkışan köpek, gün boyunca arakasında koşuşturan vatandaşlar tarafından yakalanarak kurtarıldı.

- Kafası turşu bidonuna sıkışan köpek vatandaşları seferber etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kafası turşu bidonuna sıkışan köpek, gün boyunca arakasında koşuşturan vatandaşlar tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde gezen bir köpeğin kafası yolda bulunan bir turşu bidonuna sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar, nefessiz kalan köpeği kurtarmak için yardımına koştu. Kendisine yaklaşan vatandaşları gören köpek kaçmaya başladı. Gün boyunca kafasında bidon ile kaçan köpek, akşam saatlerinde kendisini kurtarmak isteyen vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında köpeğin kafasını sıkıştığı bidondan kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek daha sonra tekrar salıverildi.

Kaynak: İHA