Kafası tenekeye sıkışan ayıyı karla mücadele ekipleri kurtardı
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Kafası tenekeye sıkışan ayıyı karla mücadele ekipleri kurtardı

04.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:24
Kafası tenekeye sıkışan ayıyı karla mücadele ekipleri kurtardı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yiyecek ararken kafası tenekeye sıkışan ayıyı, bölgede yol açma çalışması yürüten karla mücadele ekipleri kurtardı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yiyecek ararken kafası tenekeye sıkışan ayıyı, bölgede yol açma çalışması yürüten karla mücadele ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Çatalca köyündeki Kelebektaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kafası tenekeye sıkışan ayıyı gördü.

Ayının bulunduğu yere giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu kafasındaki tenekeyi çıkarttı.

Ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşarak yuvasına döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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