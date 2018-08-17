Kafası Tenekeye Sıkışan Ayı Tedavisinin Ardından Doğaya Bırakıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kafası bal tenekesine sıkışmış halde bulunan boz ayı yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3 gün önce yavru ayının kafasını bal tenekesine sıkıştırdığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan araştırma ve incelemeler sonunda yardıma muhtaç boz ayı yavrusunun duyarlı vatandaşlar ve kurum personellerinin çabalarıyla bulunduğu ve tedavi edildiği aktarıldı.

Boz ayı yavrusunun tedavisinin ardından doğaya bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu gibi durumlarda hem yaban hayvanlarına zarar verilmemesi, hem de vatandaşlarımızın kendilerinin de zarar görmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezine ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğümüze bilgi verilmesini talep ederiz." ifadelerine yer verildi.