Kafası tencereye sıkışan küçük kızı kurtarma operasyonu

12.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:45

Hindistan'ın Racastan eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası tencereye sıkışınca köylüler seferber oldu.



Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jalore bölgesinde yer alan bir köyde 3 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun kafası bakır bir tencereye sıkıştı. Kız çocuğunun ailesi tencereyi çıkarmak için büyük çaba sarf etmesine rağmen başarılı olamayınca çevredeki esnaftan yardım istedi. Anne ağlayan küçük kızını tutarken bir kişi de makasla bakır tencereyi kesmeye çalıştı. Kızın yaralanmasını engellemek için büyük çaba sarf eden adam, yaklaşık yarım saat sonra tencereyi çıkarmayı başardı. Korku içindeki anne ise ağlayan kızını teselli etti.



Kız çocuğunu kurtaran adam yaptığı açıklamada, "Tencereyi kesmemiz yaklaşık yarım saatimizi aldı. Bizim için çok zordu. Çocuğun durumu şuanda iyi" dedi. - RAJASTHAN

Kaynak: İHA