Kafası su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kafası su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
12.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:18
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kafası su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koyunoğlu Mahallesi'nde bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA