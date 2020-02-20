Kafası sobaya sıkışan köpek kurtarıldı
Malatya'da kafası sobaya sıkışan köpek kurtarıldı.
20.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:17
Malatya'da kafası sobaya sıkışan köpek kurtarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibi, Pütürge İlçesi Hatip Mahallesinde, kafası sobaya sıkışan köpek ihbarı aldı. Ekipler, kısa sürede olay yerine giderek, titiz çalışma sonucunda köpeği kurtardı.
Kafası sobaya sıkışan köpek kurtarıldıktan sonra doğal yaşamına bırakıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA