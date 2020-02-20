Kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatip Mahallesi'nde bir köpeğin kafasının soba borusuna sıkıştığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, boruyu keserek köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Köpek, gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğal yaşamına bırakıldı.