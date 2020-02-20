Kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
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Kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:02
Kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

'nın Pütürge ilçesinde, kafası soba borusuna sıkışan köpek yavrusu ekiplerince kurtarıldı.

Hatip Mahallesi'nde bir köpeğin kafasının soba borusuna sıkıştığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boruyu keserek köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpek, gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: AA
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