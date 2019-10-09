Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Bingöl'de kafası soba borusuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

09.10.2019 11:10
Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Bingöl'de kafası soba borusuna sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bir köpeğin kafasının soba borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar, Bingöl Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boruyu keserek köpeği kurtardı. Köpek, aşısı yapıldıktan sonra Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et