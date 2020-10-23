Kafası sıkışan yavru köpeği sanayi esnafı kurtardı
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Kafası sıkışan yavru köpeği sanayi esnafı kurtardı

23.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:30
Kafası sıkışan yavru köpeği sanayi esnafı kurtardı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir hurda aracın altında kafasını yuvarlak demir parçasına sıkıştıran yavru köpeği sanayi esnafı kurtardı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir hurda aracın altında kafasını yuvarlak demir parçasına sıkıştıran yavru köpeği sanayi esnafı kurtardı.

Silifke Sanayi Sitesinde bir hurdacı dükkanında hurda aracın altına giren yavru köpek kafasını yuvarlak bir demir parçasına soktu. Demir parçasına kafası sıkışan yavru köpeği kurtarmak için sanayi esnafı Hasan Göküş ve Mehmet Başara seferber oldu.

Can havliyle bağıran köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Hasan Göküş ve Mehmet Başara yavru köpeği sıkışan demir parçasından kurtarmak için büyük uğraşlar verdi.

Uzun uğraşlar sonucu köpeğin kafası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek hurdacı dükkanının bahçesine bırakıldı.

Hasan Göküş ve Mehmet Başara, "Hurda aracın altında yavru köpeğimizin sesini duyduk. Aracın altına baktığımızda yavru köpeği gördük. Hurda aracı kaldırdık. Anahtar yardımı ile vidaları sökerek yavru köpeği kurtardık" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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