Kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'da başı kalorifer kazanı ile binanın eklentisi arasında sıkışan Volkan E. (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ORDU'da başı kalorifer kazanı ile binanın eklentisi arasında sıkışan Volkan E. (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Volkan E.'nin başı, kaldırım kenarında bulunan kalorifer kazanı ile binanın eklentisi arasında sıkıştı. Durumu fark eden ve çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuğun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilirken, aile de ekiplere teşekkür etti. 


Kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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