Kafası Plastik Koniye Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

– Malezya'da 11 yaşındaki bir çocuğun kafası plastik koniye sıkıştı. Çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat uğraşı ile kurtarıldı.

Malezya'nın Sabah eyaletinde yer alan Kaula Penyu bölgesinde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki bir çocuğun kafası plastik koniye sıkıştı. Yaşanan olay amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, kafası plastik koniye sıkışan genci kurtarmaya gelen 5 itfaiye görevlisinin yoğun uğraşı görüldü. Çocuğun kurtarıldığı belirtilirken; sosyal medyada yayınlanan görüntüler çok sayıda yorum aldı.

Kaynak: DHA