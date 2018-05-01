Kafası Plastik Boruya Sıkışan Kedi Kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kafası plastik su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İpek Mahallesi'nde bir kedinin kafasının plastik su borusuna sıkıştığını fark edenler, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmak istedi.

Kediyi sıkıştığı borudan kurtaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, su borusunu keserek kediyi kurtardı.

Kedi, sıkıştığı yerden kurtulur kurtulmaz kaçtı.