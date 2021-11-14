Kafası mama kabına sıkışan kediyi vatandaş kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafası mama kabına sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kafası mama kabına sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Isparta'da mama kabına kafası sıkışan kedi, bir vatandaş tarafından kerpeten yardımıyla kurtarıldı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da mama kabına kafası sıkışan kedi, bir vatandaş tarafından kerpeten yardımıyla kurtarıldı.

Zafer Mahallesi'nde yaş mama kabına kafası sıkışan kediyi fark eden bir vatandaş müdahalede bulundu. Acı içinde kıvranan kediyi kerpeten yardımıyla kapı keserek kurtaran vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Kediyi kurtaran vatandaş, "Lütfen bu kutuları böyle atmayın. Kedinin kafası sıkışmış yazık, günah" diyerek tepki gösterdi. - ISPARTA

Kafası mama kabına sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title