Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin yardımına jandarma yetişti
Jandarma Genel Komutanlığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin kurtarılış anını sosyal medya hesabında paylaştı.
07.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:18
Jandarma Genel Komutanlığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğin kurtarılış anını sosyal medya hesabında paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğadaki dostlarımızı unutmuyoruz. Uşak Ulubey'de, #Jandarma devriyemizin sokak hayvanlarına mama dağıttıkları esnada karşılaştığı, kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpeğimize ilk müdahaleyi yaptık" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA