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Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi polis kurtardı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi polis kurtardı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, trafik uygulaması yapan polis ekiplerince kurtarıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, trafik uygulaması yapan polis ekiplerince kurtarıldı.

Pınarhisar ilçesinde araçlar üzerinde uygulama yapan ekipler, bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.

Uygulamaya bir süre ara veren ekipler, kediyi yol kenarına aldı.

Ekipler, kafasındaki kutuyu dikkatle çıkardıktan sonra kediyi saldı.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Kırklareli, Polis, kedi, Güncel, Haber

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