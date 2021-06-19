Son dakika haberi: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Elçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir sokak kedisinin kafası konserve kutusuna sıkıştı. Durumu görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, aparat yardımıyla yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonrası kutuyu keserek, kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, koşarak uzaklaştı. Kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Son dakika haberi: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elçuk Akbaş

Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 05:04:14. #1.13#

title