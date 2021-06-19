Son dakika haberi: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir sokak kedisinin kafası konserve kutusuna sıkıştı. Durumu görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, aparat yardımıyla yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonrası kutuyu keserek, kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, koşarak uzaklaştı. Kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elçuk Akbaş