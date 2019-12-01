Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı
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Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

01.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:18
Kafası konserve kutusuna sıkışan Kediyi itfaiye kurtardı

'da, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Koşu Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde kafası konserve kutusuna sıkışmış kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler,teneke konserve kutusunu keserek sokak kedisinin kafası sıkıştığı yerden kurtardı.


Ekipler, kutuyu keserek kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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