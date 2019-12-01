Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

01.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:18
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ilçesine bağlı Yeşiltepe Koşu Mahalesi 100. Yıl Caddesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.

Kaynak: AA
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