Bilecik'te başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

AA, Zeki Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Osmaneli'de başı konserve kutusuna sıkışan kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Osmaneli'de başı konserve kutusuna sıkışan kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Esnaf Coşkun Seyyar, Camicedit Mahallesi'ndeki iş yerine geldiği esnada bahçede başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark etti.

Seyyar, bahçe makası ile kedinin başının sıkıştığı kutuyu kesti.

Kurtarılan kedi koşarak uzaklaşırken bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Seyyar, her insanın yapması gereken şeyi yaptığını belirterek, "Tüm canlıların yaşam hakkı var. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben sadece insanlık görevimi yaptım." dedi.

Bilecik'te başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Bilecik'te başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli, Bilecik, Cuma, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title