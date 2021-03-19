Kafası komple karışmış (İdo TATLISES)

Her ne kadar modern olmaya çalışsa da hep bir "olmamışlık"la karşı karşıya bırakıyor bizi İdo.Üst bedene baktığı-mızda başka, paçaları sıyrılmış beyaz çorapları ile bambaşka bir tarz görüyoruz.