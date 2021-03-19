Kafası komple karışmış (İdo TATLISES)
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Kafası komple karışmış (İdo TATLISES)

19.03.2021 07:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:46
Kafası komple karışmış (İdo TATLISES)

Her ne kadar modern olmaya çalışsa da hep bir "olmamışlık"la karşı karşıya bırakıyor bizi İdo.Üst bedene baktığı-mızda başka, paçaları sıyrılmış beyaz çorapları ile bambaşka bir tarz görüyoruz.

Her ne kadar modern olmaya çalışsa da hep bir "olmamışlık"la karşı karşıya bırakıyor bizi İdo.

Üst bedene baktığı-mızda başka, paçaları sıyrılmış beyaz çorapları ile bambaşka bir tarz görüyoruz...

Kendisine üst taraftaki modern tarzını sürdürmesini şiddetle tavsiye ederim.

Kaynak: Hürriyet

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