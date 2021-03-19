Kafası komple karışmış (İdo TATLISES)
19.03.2021 07:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:46
Her ne kadar modern olmaya çalışsa da hep bir "olmamışlık"la karşı karşıya bırakıyor bizi İdo.Üst bedene baktığı-mızda başka, paçaları sıyrılmış beyaz çorapları ile bambaşka bir tarz görüyoruz.
Her ne kadar modern olmaya çalışsa da hep bir "olmamışlık"la karşı karşıya bırakıyor bizi İdo.
Üst bedene baktığı-mızda başka, paçaları sıyrılmış beyaz çorapları ile bambaşka bir tarz görüyoruz...
Kendisine üst taraftaki modern tarzını sürdürmesini şiddetle tavsiye ederim.
Kaynak: Hürriyet