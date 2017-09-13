Kafası Kesilen Yavru Kedi Emniyeti Harekete Geçirdi

Antalya'da kafası ile bacakları kesilmiş halde bulunan yavru kedi olayı sonrası emniyet harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kediyi vahşice katleden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.



Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Çöp atmak için dükkanından konteynere giden Caner Tuğ, yol kenarında henüz 2-3 aylık olduğu tahmin edilen kedi yavrusunun kesilmiş kafası ile bacağını gördü. Şok yaşayan Tuğ, yavru kedinin fotoğraf ve videosunu çekti. Çevredeki güvenlik kameralarında ise olayın gerçekleştiği tahmin edilen saatlerde spor giyimli genç bir kızın kedinin kafası ile bacaklarının bulunduğu yere elinde poşetle geldiği görüldü. Yine görüntülerde, genç kızın olay yerine bir şeyler bıraktığı görülürken, bir kaç dakika sonrası ise elinde poşetle geriye döndüğü gözlendi.



EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI



Olayın ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incaeledi vatandaşlarla görüştü. Esnaf ve mahalle muhtarının ifadesine başvuran ekipler, kediyi katleden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahalle Muhtarı Halil Ay ise genç kızın olay bölgesine gece saatlerinde gelip bir şeyler bırakmasından dolayı şüphelendiğini söyledi. Mahalleli olarak tedirgin olduklarını da söyleyen Ay, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz korkar olduk. Yakında kediyi kesen vatandaşı da keser" dedi.



"ÖYLE BİR KONULMUŞTU Kİ"



Kedinin kan donduran görüntüsünü görenlerden Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, günde iki üç defa mahallenin tüm sokaklarını gezdiğini belirterek, "Bisikletle buradan geçerken olayın olduğu yerde durdum. Görünce çok şaşırdım. Önce köpek mi parçaladı diye düşündüm ama öyle bir konulmuştu ki, kafası bir yerde, kuyruğu bir yerde, bacağı bir yerdeydi" dedi.



"KİMSENİN GÜNAHINI ALMAK İSTEMİYORUM AMA"



Güvenlik kamerasından görüntüleri polis ile birlikte izlediğini söyleyen Ay, olay gecesi kafası ile bacakları bulunan kedinin olduğu bölgeye bir genç kızın geldiğini söyledi. Ay, "İlk önce hanımefendi bu bölgede duruyor, poşetle buraya gelip içerisinden bir şey çıkarıyor. Sanki bir şey dizer gibi çıkarıyor. Mama gibi değil, Günahını almak istemiyorum ama ondan başka gecesinde buraya gelip bu işlemi yapan yok. Artık emniyetimiz bu caniliği yapan kişiyi bulacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.



"KEDİYİ KESEN, VATANDAŞI DA KESER"



Bu tarz olayların daha önce de yaşandığını ifade eden Ay, son olarak şunları söyledi:



"Mahallemizde bu gibi olayların olmamasını istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz korkar olduk. Yakında kediyi kesen vatandaşı da keser. Bunu yapan akli dengesi yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bir önce bunu kim yaptıysa, kimsenin günahını almadan ortaya çıkmasını istiyorum."



(Suat Metin - Adem Akalan/İHA)