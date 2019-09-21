Kafası demir tele sıkışan kedi kurtarıldı - MUĞLA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kafası demir tele sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kafası demir tele sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kafası bir evin girişindeki tel örgüye sıkışan kediyi fark etti.
Kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, tel örgüyü keserek kediyi kurtardı.
Kedi, tel örgülerden kurtulmasının ardından hızla uzaklaştı.