23.09.2019 18:01

Kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Çöken köyünde yaşandı. Golden kırması yavru bir köpeğin kafası, köydeki bir evin bahçesinin demir parmaklıklarına sıkıştı. Durumu fark eden köylüler, bir müddet uğraşmalarına karşın köpeği sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bunun üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklığı keserek köpeği kurtardı. Yavru köpeğin kurtarılma anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılan yavru köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA