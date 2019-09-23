Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

23.09.2019 17:37

Sivas'ta kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgilere göre olay Sivas Merkeze bağlı Çöken Köyünde meydana geldi. Yaramaz yavru köpek kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi. Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarı olamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA