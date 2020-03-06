Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
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Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:42
Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

'nın ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle 1205 Sokak'ta bahçenin korkuluklarına bir köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı mahallede su giderinde mahsur kalan köpek de itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
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