Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Adıyaman'da, kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

23.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:04

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğü Lojmanları bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Gulez isimli çocuk, kafasını bahçenin demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Emir Gulez'i fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda küçük çocuk sıkıştığı demir korkuluklardan kurtarıldı.

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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