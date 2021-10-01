Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı Erzincan'da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Bahçelievler mahallesinde bulunan lunapark otoparkının demir kapısına başını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince demir kapının parmaklıkları kesilerek başı sıkışan köpek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi görünen pitbull cinsi köpek sahibine teslim edildi.

Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mehmet Nuri
Magazin Ebru Şallı
Spor Balotelli Sergen Yalçın Mustafa Şentop Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Memduh Büyükkılıç Münir Karaloğlu Özge Özder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 00:15:26. #1.12#