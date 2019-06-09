Kafası demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akasya Mahallesi'nde bir evin önünde kafası demir boruya sıkışan kediyi gören mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu demir boruyu keserek kedi yavrusunu kurtardı.

Kaynak: AA