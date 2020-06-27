Kafası demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
27.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:12
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eldirek Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kafası demir boruya sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytinyağı döktü. Kayganlaşan borunun ağzından kafası çıkarılan kedi, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
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Kaynak: AA