Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde başı demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin Devrim Mahallesi Hınıs Sokaktaki boş arazide bir kedinin başını demir boruya sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi ekiplerine iletti.

Olay yerine gelen ekipler demir boruyu keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA