Kafası bidonun ağzına sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde kafası bidonun ağzına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardıBoğsak Mahallesi'nde, kafası bidonun ağzına sıkışmış köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
19.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:54
Mersin'in Silifke ilçesinde kafası bidonun ağzına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Boğsak Mahallesi'nde, kafası bidonun ağzına sıkışmış köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye giden Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Silifke Gruplar Amirliği ekibi, bidonu keserek köpeği kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Kaynak: AA