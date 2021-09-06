Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
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Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinin Cevheri Mahallesi'ndeki bir sokak köpeğinin kafası plastik bidona sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, köpeğin o halde olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bıçak yardımıyla bidonu keserek köpeği kurtardı. - ÇORUM

Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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