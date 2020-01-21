Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı
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Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

21.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:04
Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

KAYSERİ'nin ilçesinde, kafası bidona sıkışan yavru köpeği ekipleri kurtardı.

İlçede önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma, dün Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında kafası plastik bidona sıkışan köpeği gördü. Jandarma ekipleri, kafasını bidona sokan ve geri çıkaramayan köpeğe müdahale etti. Plastik bidon kesilerek, köpeğin başından çıkarıldı.


Kaynak: DHA
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