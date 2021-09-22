Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı - Haberler
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Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı Sokak ortasında sağo sola koşturan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu Adıyaman'da, kafasını bir bidonun içerisine sıkıştıran ve çaresizce sokak ortasında sağa sola koşuşturan köpeğin yardımına vatandaşlar yetişti.

ADIYAMAN (İHA) - Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı

Sokak ortasında sağo sola koşturan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kafasını bir bidonun içerisine sıkıştıran ve çaresizce sokak ortasında sağa sola koşuşturan köpeğin yardımına vatandaşlar yetişti.

Adıyaman merkez Yeni mahallede başı boş bir köpek sokakta bulduğu plastik bidona kafasını koydu. Kafasını bidondan çıkaramayan köpek, bidonla beraber bir sağa bir sola koşuşturup durdu. Bu esnada köpeğin kafasında bidon olduğunu fark eden vatandaşlar, köpeğin yanına yaklaşarak köpeği yakaladı. Bir yandan vatandaşlardan korkan bir yandan da bidondan kurtulmak isteyen köpeğin kafasındaki bidon, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Bidondan kurtulan sokak köpeği daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

Yaşanan bu durum ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı

Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı

Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı

Kafası bidona sıkışan haylaz köpeği vatandaş kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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