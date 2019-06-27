Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Adıyaman'da kafası demir balkon korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da kafası demir balkon korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan İmren Bozkurt'un (5) kafası demir korkuluğa sıkıştı.
Ailesi Bozkurt'u kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından İmren Bozkurt'u sıkıştığı yerden kurtardı.
Bozkurt ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
Son Dakika Haberleri