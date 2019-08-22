Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

22.08.2019 16:34
Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonun korkuluk demirlerinin arasına kafasını sokan 9 yaşındaki Samet Ceylan, kafasını çıkartamadı. Ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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