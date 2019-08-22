Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı
Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonun korkuluk demirlerinin arasına kafasını sokan 9 yaşındaki Samet Ceylan, kafasını çıkartamadı. Ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - ADIYAMAN