- Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
- Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıSİNCAN - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
- Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
SİNCAN - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yer alan Shansan ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuğun kafası balkon demirine sıkıştı. Apartmanın 6. katında bulunan balkonun demirlerine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süre yoğun çabaları sonunda kurtarıldı.