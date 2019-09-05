- Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

- Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

- Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıSİNCAN - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

05.09.2019 22:07
- Kafası Balkon Demirine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

- Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

SİNCAN - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yer alan Shansan ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuğun kafası balkon demirine sıkıştı. Apartmanın 6. katında bulunan balkonun demirlerine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süre yoğun çabaları sonunda kurtarıldı.

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Kaynak: İHA
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