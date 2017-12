Kafaoğlu: "Hedefimiz 30 Mart 2019"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu AK Partili ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Pamukçu Sedefne Termal Otel'de yapılan toplantıda 2018 yılı çalışmaları ile 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Arakan, Suriye, Irak, Filistin ve Kudüs'te yaşananlar malumunuz. Dünya sessizliğe bürünmüş durumda. Kudüs tam gitti derken çok ciddi bir mücadele ile Birleşmiş Milletlerde Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Bu da milletin liderinin önderliğinde oldu. Ne kadar şükretsek azdır. Birlik ve beraberlik içerisinde liderimizin yanında yürümeye devam edeceğiz" dedi.



"Başarıyı birlikte yakalayacağız"



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da, "17-25 Aralık süreci ve ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak istediler ancak tüm hamleleri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile püskürtüldü. Cumhurbaşkanımızın sesinin gür çıkması milletinin yanında durması ile oluyor. Cumhurbaşkanımız 15 yıldan bu yana yapılan tüm seçimlerde birinci çıkıyor, lider çıkıyor. Bizim çalışmalarımız ona güç katıyor. Seçimlerde % 49,9 oy olsak bu yeterli gelmiyor %50,1 oy almamız gerekiyor. İlk sınav yerel seçimler. Cumhurbaşkanımız Balıkesir'in başarısını görmek istiyor. Ciddi gayret sarf ederek maçı kazanmalıyız. Sahada olan oyuncular olarak hep birlikte bir olup başarıyı yakalamalıyız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz olmalıyız. Balıkesir'in hepsini kucaklamamız lazım. Sen-ben kavgası yapmamalıyız. Uyum içerisinde çalışmalıyız. Birlik-beraberlik ve dayanışma içerisinde seçimleri kazanacağız. Balıkesir'deki mevcut belediye sayısının üzerine çıkmalıyız. Tüm teşkilatlarımız ile hedefe kilitlenmemiz lazım. Hedef 30 Mart 2019. Oy oranı yüksek ilçelerimiz var. İlçelerinde herkes daha fazla oy alabilmek için çalışmalı. Gönüllere dokunmaya çalışacağız, hizmet tabii ki olacak ama vatandaşla birlikte olmak da önemli. Gönülleri fethedeceğiz. Küçük-büyük herkesi kucaklayacağız. Toplumun önceliklerini bilmemiz lazım, vatandaş ne istiyorsa ona göre hareket etmeliyiz. Vatandaş memnuniyeti önemli. Vatandaşı dinlemeliyiz. Vatandaş ilgi ve alakaya önem veriyor. Ev sahibi olarak Altıeylül İlçe Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.



"Güzel bir ahenk var"



AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan da Balıkesir'de güzel ve ahenkli bir sinerji yaşandığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile ilçeleri dolaştıklarını ve burada gördüğü birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Demiraslan "Ankara'da il başkanları toplantısına gittik, orada kiminle görüştüysek Balıkesir'in mutluluğunu belirtiyorlar. Balıkesir'de ahenk var deniliyor. İlçe kongrelerimizin sonlarına geldik. İstişare önemli. Büyük ve kalabalık bir aileyiz. İlçe başkanları, mahalle başkanları ile toplantı yaptık. Ocak ayı içerisinde sandık başkanlarını tamamlayacağız. 2019 öncesinde 2018 önemli. Bu süreçte daha fazla gayret göstermeliyiz" dedi. - BALIKESİR