Kafalarına tuğla düşen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı Batman'ın Sason ilçesinde inşaattan kafalarına tuğla düşen iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Batman'ın Sason ilçesinde inşaattan kafalarına tuğla düşen iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aşağı Mahalle'de yaşayan Sedat Özcan'ın çocukları Semanur (8) ve Hiranur (5) sokakta bulunduğu sırada çevredeki bir inşaattan tuğla düştü. Tuğlaların başına isabet ettiği kardeşlerden Hiranur Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Semanur Özcan, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA