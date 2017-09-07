Kafalar ile 1 Liralık Su Vs 15 Liralık Su

Kafalar Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Ekin kollama ile Onedio'nun başlattığı ve benim de daha önce 50 liralık şeker vs 1 liralık şeker videosuyla giriş yaptığım pahalı ucuz serisinin yeni videosunda en pahalı su ile hepimizin içtiği suyu karşılaştırıyoruz, güleceğinize eminim: )