Kafalar Esports yeni içerik üreticilerini duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kafalar Esports yeni içerik üreticilerini duyurdu!

28.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:20
Kafalar Esports yeni içerik üreticilerini duyurdu!

Almira ve Vivien Kafalar Esports bünyesinde!

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan Kafalar Esports yeni içerik üreticilerini yaptığı paylaşımla duyurdu.

23 Şubat tarihinde kurulan organizasyon hızlı bir hamle ile Boca Boston kadrosunu bünyesine katmıştı. Valorant kadrosunun ardından operasyonlarına devam eden organizasyon bu sefer de içerik üreticileri ile geldi. Almira "Almira" Gümüş ve Bersu "Vivien" Alkaç, organizasyonun yeni içerik üreticileri oldu.

Almira'yı tanıyalım!

Almira, 19 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Twitch kanalında toplam 54.500 takipçiye sahip. Yayınlarında ağırlıklı olarak oyun oynuyor ya da çizim yapıyor. Almira'nın Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

Vivien'i tanıyalım!

Bersu, 23 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Twitch kanalında toplam 106.000 takipçiye sahip. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okuyor. Yayın hayatına 2017'de giriş yaptı ve aktif olarak üç yıldır düzenli olarak canlı yayın yapıyor. Vivien'in Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kafalar Esports yeni içerik üreticilerini duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 18:24:27. #1.14#
title