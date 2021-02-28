Kafalar Esports yeni içerik üreticilerini duyurdu!

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan Kafalar Esports yeni içerik üreticilerini yaptığı paylaşımla duyurdu.

23 Şubat tarihinde kurulan organizasyon hızlı bir hamle ile Boca Boston kadrosunu bünyesine katmıştı. Valorant kadrosunun ardından operasyonlarına devam eden organizasyon bu sefer de içerik üreticileri ile geldi. Almira "Almira" Gümüş ve Bersu "Vivien" Alkaç, organizasyonun yeni içerik üreticileri oldu.

Almira'yı tanıyalım!

Almira, 19 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Twitch kanalında toplam 54.500 takipçiye sahip. Yayınlarında ağırlıklı olarak oyun oynuyor ya da çizim yapıyor. Almira'nın Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

Vivien'i tanıyalım!

Bersu, 23 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Twitch kanalında toplam 106.000 takipçiye sahip. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okuyor. Yayın hayatına 2017'de giriş yaptı ve aktif olarak üç yıldır düzenli olarak canlı yayın yapıyor. Vivien'in Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros